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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلدية جنين: 12 ألف مواطن في جنين بلا ماء أو كهرباء

قوات جيش الاحتلال
قوات جيش الاحتلال في مخيم جنين

قال محمد جرار، رئيس بلدية جنين، إن ما حدث مساء أمس على أيدي قوات جيش الاحتلال في مخيم جنين جريمة إنسانية كاملة، حيث تم إجبار ٣٥٠٠ مواطن على الخروج من منازلهم ليلاً سيرًا على الأقدام، وكان من بين هؤلاء المواطنين كبار السن والأطفال والنساء.

وأكد نائب رئيس بلدية جنين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية“، أنه تم فتح مراكز إيواء لهؤلاء المواطنين من قبل مؤوسسات المجتمع المحلي، وبالفعل تم استقبال المواطنين وتوزيعهم على المراكز المختلفة.

وأضاف أن الأزمة الحقيقية الآن، متمثلة في المتواجدين داخل مخيم، جنين الآن، حيث تم قطع شبكة المياه والتيار الكهربي على المخيم بأكمله منذ أكثر من 48 ساعة من قبل قوات الاحتلال، ويبلغ عدد المواطنين المتواجدين في جنين حتى الآن ١٢ ألف مواطن.

وتابع "نسعى الدخول إلى مسرح العمليات بمساعدة منظمات حقوق الإنسان الدولية لتقديم المعونة الأساسية للمواطنين في المخيم".

واستطرد "تم السماح منذ قليل لطاقم البلدية بفتح بعض خطوط المياه البعيدة عن منطقة العمليات، لذا ما يحدث اليوم في فلسطين كارثة حقيقية يعجز العقل عن تخيلها واللسان عن التعبير عنها".

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