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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الإنجيلية يهنئ "رزفى" لتوليه منصب عميد كلية اللاهوت

الدكتور القس صموئيل
الدكتور القس صموئيل رزفي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، الدكتور القس صموئيل رزفي إبراهيم، بعد توليه منصب عميد كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية، وتوجه بالشكر للدكتور القس هاني حنا العميد السابق للكلية. 

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر: "أهنئ الدكتور القس صموئيل رزفي إبراهيم، بعد قرار مجلس كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بتعيينه عميدًا لكلية اللاهوت الإنجيلية، ولديه مسئولية دقيقة ومهمة، أصلى أن يكلل الله مجهوداته بالنجاح".  

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "كما أتقدم بكل الشكر والتقدير للدكتور القس هاني حنا، بعد نهاية فترةٍ مثمرةٍ من خدمته كعميد لكلية اللاهوت. وأصلي لأجل نمو هذا الصرح العظيم وخروج أجيال تمتلك أدوات فاعلة لخدمة الكنيسة والمجتمع".

وقد قرر مجلس كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالعباسية، وذلك بإجماع الآراء تعيين الدكتور القس صموئيل رزفي إبراهيم عميدًا للكلية لمدة أربع سنوات.

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