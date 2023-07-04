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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب المبعوث الأمريكى لإيران.. الجمهوريون يشنون حربًا على إدارة بايدن

بايدن
بايدن

يقود أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، النائب مايكل ماكول، من ولاية تكساس، حملة لتوجيه الاتهامات حول المبعوث الخاص لإدارة جو بايدن لإيران، الذي يُزعم أنه أساء التعامل مع الوثائق السرية.

وتم تجريد المبعوث الخاص للرئيس بايدن إلى إيران روبرت مالي، من تصريحه الأمني ​​ووضعه في إجازة غير مدفوعة الأجر حتى اكتمال التحقيق، بحسب فوكس نيوز.

أرسل ماكول، رسالة طلب معلومات مفصلة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، موضحًا خلالها أن تعليق مالي في وقت سابق من هذا العام يثير "مخاوف جدية فيما يتعلق بسلوك مالي وما إذا كانت وزارة الخارجية قد ضللت الكونجرس والرأي العام الأمريكي".

وأشار ماكول إلى أنه  "في حين أن تعليق تصريح المبعوث الخاص مالي هو أمر مثير للقلق بشكل عام، فإن قلقنا يتفاقم بسبب فشل وزارة الخارجية في الاستجابة لجهود اللجنة في الإشراف على مفاوضاتها مع إيران وسياستها تجاهها منذ 11 أبريل 2023".

رفض المبعوث الأمريكي المثول للتحقيق 

وكانت طلبت اللجنة مرارًا شهادة المبعوث الخاص إلى إيران، والتي لم تهتم بها وزارة الخارجية، على الرغم من المشاركات الصحفية العديدة للمبعوث الخاص مالي، التي يعود تاريخها إلى 30 مايو 2023".

وبحسب رسالة ماكول، رفض مالي المثول أمام اللجنة بسبب مرض أحد أفراد أسرته المقربين. ومع ذلك، كتب عضو الكونجرس: "لم تشر الإدارة في أي وقت إلى أن التصريح الأمني ​​للمبعوث الخاص مالي قد تم تعليقه أو قيد المراجعة، أو أنه يخضع للتحقيق بشأن سوء سلوك محتمل".

وأضاف: "أن إخفاق الوزارة في إبلاغ الكونجرس بهذا الأمر يظهر في أحسن الأحوال الافتقار إلى الصراحة، وفي أسوأ الأحوال يمثل تضليلًا متعمدًا وربما غير قانوني".

بايدن إيران أمريكا الجمهوريين المبعوث الأمريكي إلى إيران

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