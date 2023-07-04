أسامة السعيد: المجتمع الدولى عاجز تجاه ممارسات الاحتلال

قال د. أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن المجتمع الدولي يبدو ضعيفًا ومقيدًا، فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، فهناك تكرار مستمر للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وبالرغم من هذا التكرار إلا أنه لا يوجد قرار دولي مُنصف وحازم.

تراخي مواقف المجتمع الدولي

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية دائمًا ما تتجنّب في حساباتها أي تعويل على موقف دولي يتعلق بالممارسات ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع أن المجتمع الدولي بدا عاجزًا نحو الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها في فلسطين، فجرائم الاحتلال في فلسطين ضد الإنسانية، وبالرغم من حدتها إلا أنه هناك تراخيًا واضحًا من المجتمع الدولي.

جرائم إسرائيل في فلسطين

وأشار إلى أن الحماية الأمريكية لإسرائيل أمر أصبح واضحًا للجميع، حيث تحرص أمريكا باستمرار على الانحياز لجرائم إسرائيل وتبريرها دائمًا، لذا لا يوجد أي ضغط أمريكي على إسرائيل بالرغم من أن أمريكا الدولة الوحيدة القادرة على منع جرائم الاحتلال.

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