"خارجية فلسطين" تطالب المجتمع الدولى بتحجيم جرائم الاحتلال

طالب د.عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، المجتمع الدّولي بالاضطلاع بمسئولياته؛ لإنهاء تصعيد الاحتلال وتحجيم جرائمه في الأراضي الفلسطينيّة التي تعد اختراقًا واضحًا للمعاهدات والمواثيق الدوليّة.

قال عوض الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن القيادة الفلسطينية لم تتوقف على المستوى الدولي في عرض القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه يسعى جاهدًا إلى تشكيل جبهة دولية لنقض الرواية الإسرائيلية الكاذبة بأنهم يقومون بعملية أمنية في الأراضي المحتلة وهذا خاطئ؛ لأن وجود قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية أمر في غاية الخطورة ودليل على نوايا إسرائيل السيئة.

أضاف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أنه يجب أن يكون هناك تدخل دولي، لوضع حد لوقف هذا التطرف الإسرائيلي الذي يحتد بين الحين والآخر دون وجود أي مبررات لذلك، ويدفع الشعب الفلسطيني ثمن هذه الانتهاكات.

◘اقرأ المزيد:ـ