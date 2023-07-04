تحرير 43 محضرًا تموينيًا متنوعًا ورفع إشغالات بشوارع مطاى بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا من حملاتها التموينية والرقابية والتفتيشسة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار بالتزامن مع حملات رفع الإشغالات التي تسببها الورش والباعة الجائلون بالشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع إدارة التموين برئاسة عبدالحكيم محمد مدير إدارة التموين بالمركز ومباحث التموين والطب البيطري بالمركز والجهات المعنية نظمت حملة تموينية رقابية اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقرى الوحدة المحلية أسفرت عن ضبط وتحرير 43 محضرا تموينيا متنوعا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات جاءت علي النحو التالي 12 محضر عدم نظافة أدوات العجن و8 محاضر نقص وزن و١٥ محضر عدم إعطاء بون صرف و٨ محاضر عدم إعلان عن موعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها، مشيرا إلي أن الوحده المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطاى أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بتنفيذ حملة إشغالات بمدينة مطاي بالتعاون مع ادارة الإشغالات، وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات منها لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة.

وذكر رئيس المركز، أن الحملة جاءت لمتابعة العمل على إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات في الشوارع المختلفة بالمدينة، خاصة شارع الثورة الذي يعتبر الشارع الرئيسي بمدينة مطاي وميدان النافورة بجوار موقف الغروب، مشيرا إلى أنه وجه أثناء مروره بالشوارع برفع إشغالات ورشة خشب بحى شمال المدينة وعلى الفورتم رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين الموجودين بالشوارع الرئيسية في مدينة مطاي.

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