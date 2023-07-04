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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023 لطلبة الدبلوم الفني

جريدة الدستور

يزداد البحث عن رابط نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023 للاستعلام عن نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 والتي من المتوقع ظهورها خلال أيام.

نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023

نعرض في التقرير التالي تفاصيل نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بشكل رسمي تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمر صحفي غدًا الاربعاء 5 يوليو لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023  ونتيجة الثانوية الزراعية لجميع الأنظمة السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية.

وبمجرد الإعلان الرسمي لأوائل الدبلومات الفنية واعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يُتاح نتيجة الثانوية الزراعية على الموقع الالكتروني للتعليم الفني التابعة عبر بوابة مركز المعلومات من هنا.

ثم الدخول على أيقونة الطالب 

اختيار تخصص الطالب الزراعي.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

طلاب الدبلومات الفنية 2023 

في امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 أدى 715432 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية عدد 1337 مادة امتحانية في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونيو 2023.

في تصريح سابق لوزير التربية والتعليم أعلن أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية وتطبيق البرامج والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية بها، وتم استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- الذكاء الاصطناعي- تكنولوجيا النظم الأمنية- تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات- صناعة الحلى والمجوهرات).

مع العلم أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني في مصر يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام.

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وزير التعليم يعلن نتيجة الدبلومات الفنية فى مؤتمر صحفى غدًا

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نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

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