ضبط "مستريح الموبايلات" بالدقهلية بعد استيلائه على مليوني جنيه

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص في الدقهلية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التى بلغت أكثر من مليوني جنيه.

تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من 8 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بتضرّرهم من أحد الأشخاص (صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التى بلغت (2,239,000 مليون جنيه) بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة، مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.