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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تزامنا مع عيد تأسيسه 125..

البنك الأهلي المصري يفتتح فرعه طوسون أحد فروعه التراثية بعد التطوير

جريدة الدستور

افتتح البنك الاهلي المصري فرعه طوسون بشارع صلاح سالم بمحطة الرمل بالإسكندرية، بعد إجراء عمليات تطوير شاملة له، والذي يعد أحد فروع البنك التراثية، حيث يأتي الافتتاح تزامنا مع مرور 125 سنة على تأسيس البنك الأهلي المصري.

حضر الافتتاح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، والدكتور أشرف البكري رئيس المشروعات بالبنك الأهلي المصري وعدد من قيادات البنك ومحافظة الإسكندرية.
 

وأعرب هشام عكاشة عن اعتزازه بتزامن افتتاح فرع طوسون - أحد فروع البنك التراثية-  مع عيد تأسيس البنك الذي تأسس في 25 يونيو 1898 حاملا سجل تجاري رقم 1، مشيرا الى أن فرع طوسون يمتاز بواجهته الكلاسيكية العريقة وبموقعه المتميز بقلب مدينة الإسكندرية ويصل عمر المبني إلى أكثر من 120 عاما ممتدا على مساحة 1800 متر، وأكد على أن تطوير فرع طوسون يأتي تعزيزا لاستراتيجية البنك الساعية الى تطوير فروعه ذات الطابع التراثي والتاريخي العريق، مشيرا الى دور البنك الأهلي المصري في إحياء التراث وتطوير فروعه التراثية والتي حافظت على الطابع المميز للمباني لما لها من أثر حضاري في محافظات مصر.
      

وأكد يحيى أبو الفتوح أن فرع طوسون يعد أحد أكبر فروع محافظة الإسكندرية، وأن شبكة فروع البنك تمتد على مستوى الجمهورية لتصل إلى أكثر من 640 فرع، وأشار أبو الفتوح الى ان تطوير الفرع تم من خلال أساليب انشائية حديثة خاصة بالتعامل مع المباني الاثرية للحفاظ على طابعها الخاص والمميز وهو ما تم مراعاته في تطوير عدد من فروع البنك التراثية مثل الفرع الرئيسي بشارع شريف، وفروع محمد فريد، ثروت، الموسكي، بني سويف، الفيوم وغيرها من الفروع ضمن خطة تطوير فروع البنك ذات الطرز العريقة والمميزة بمختلف محافظات الجمهورية.
   

كما أضافت داليا الباز، أن مبنى الفرع يتكون من 3 طوابق، الطابق الأرضي به خدمة التللرات، والفرع الالكتروني والطابقان الآخران يشملا مكاتب إدارية وخدمة العملاء، وقد تم تطوير الفرع مع الحفاظ على الهوية المؤسسية المميزة لكافة فروع البنك، كما تم تزويده بأحدث الأساليب التكنولوجية في العمل المصرفي تخدمها بنية قوية يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر، إضافة الى الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل خدمة لعملاء البنك.

 

 

 

 

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