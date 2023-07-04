برلماني: ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا ينعكس إيجابا على علاقات البلدين

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أهمية الخطوة التي اتخذتها كل من مصر وتركيا برفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، مضيفا أنها تعكس التطورات المهمة في علاقات البلدين ولقاء الرئيس السيسي وأردوغان وعزمها على استعادة العلاقات الطبيعية بين مصر وتركيا ودفعها للأمام.

وقال الصيرفي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن قرار ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين، وتهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي. منوها بترشيح السفير عمرو الحمامي، سفيرا لمصر لدى أنقرة ولديه خبرات دبلوماسية وقانونية كبيرة.

وأضاف أن قرار ترفيع العلاقات بين مصر وتركيا لدرجة السفراء، سينعكس حتما على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وسيعكس مستوى كبيرا من التنسيق بين القاهرة وأنقرة باعتبارها دولتان كبيرتان في منطقة الشرق الأوسط.

واختتم النائب أمين جابر الصيرفي، أنه يتوقع حدوث طفرة حقيقية في العلاقات بين مصر وتركيا بعد عودة السفراء. تناسب مكانتهما الدولية وفي المنطقة.