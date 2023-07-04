ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الكويتي يشارك بـ120 لاعبا في البطولة العربية للجودو بالعلمين

اتحاد الجودو
اتحاد الجودو

تلقى مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، اتصالا من يوسف العنزي رئيس الاتحاد الكويتي أكد من خلاله المشاركة بـ 120 لاعبا ولاعبة في منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 19 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة.

وتضمن الاتصال أيضا قرار الاتحاد الكويتي بتنظيم معسكر للاعبين في القاهرة قبل المشاركة في منافسات البطولة العربية.

ويستعد اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، لاستضافة منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين.

وأعلن اتحاد الجودو عن إقامة منافسات البطولة في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من معظم الدول العربية.

وجاء اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة منافسات البطولة، في إطار خطة وضعها الاتحاد المصري تهدف إلى المساهمة في تنشيط السياحة، وتعريف الأشقاء العرب على جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والنهوض بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من الأندية العربية، بالإضافة للأندية المصرية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك منافسات قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

وأضاف "مرزوق"، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبير بتطوير الرياضة في كل الهيئات والمؤسسات، وأن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة البطولة جاء تماشيا مع جهود الدولة في تنشيط ملف السياحة.

وتابع: "أنجزنا عدد كبير من الملفات على مستوى رياضة الجودو، وبات لدينا منتخبات قوية في المراحل العمرية المختلفة، وهدفنا خلق أجيال جديدة تحمل العلم المصري في كل المحافل الدولية والقارية.

ومن جانب أخر يسابق الجهاز الفني للمنتخب الزمن من أجل تجهيز الجميع قبل المشاركات الدولية للمرحلة المقبلة.

يوسف العنزي مدينة العلمين مدينة العلمين الجديدة الجودو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي

الأكثر قراءة

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

فتاة أمامه.. ماذا قال صاحب الوضع غير اللائق على الدراجة النارية أمام النيابة؟

بث مباشر من موقع عملية الدهس فى تل أبيب

التعليق الأول للسفير التركى الجديد لدى مصر

بعد 15 يومًا من غيابها.. «زمزم» خرجت للعب فعادت جثة في جوال

البرلمان العربى يرحب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب