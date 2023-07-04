ماونت يجتاز الفحص الطبي قبل الانتقال لمانشستر يونايتد

اجتاز ماسون ماونت، لاعب فريق تشيلسي الانجليزي، الفحص الطبي قبل إتمام انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد ماسون ماونت مع تشيلسي بحلول 30 يونيو 2024.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي تشيلسي وافق على انتقال ماسون ماونت لمانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة تبلغ قيمتها 55 ملوين جنيه استرليني مقابل 5 ملايين حوافز مرتبطة بأدائه مع الفريق.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن ماسون ماونت اجتاز الفحص الطبي الخاص بانضمامه لمانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن العقود سيتم الانتهاء منها اليوم.

وشارك ماونت في 35 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم المنصرم، وسجل 3 أهداف وصنع 6 لزملائه في الفريق.

وأكدت سكاي سبورتس أن من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

بدأ ماونت مسيرته ضمن صفوف شباب نادي تشيلسي وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى وصل لفريق تحت 23 عامًا، وخرج معارًا لنادي فيتسي الهولندي في صيف 2017 لمدة موسم وعاد في الصيف التالي ثم أعير لنادي ديربي كاونتي الانجليزي لموسم آخر قبل أن يعود لفريق تحت 23 عامًا في صيف 2019 ثم تم تصعيده للفريق الأول في نفس الفترة.

ولعب ماونت 195 مباراة بقميص تشيلسي منذ تصعيده للفريق الأول، وسجل 33 هدفًا وصنع 37 لزملائه.