أنشطة وجهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 100 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة 27 يونيو وحتى 3 يوليو الجاري.

وكشفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة عن الإقبال الكبير على ذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال عيد الأضحى المبارك مجانا، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 طن 702 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وهياكل دواجن ومصنعات و مقطعات لحوم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ذبح 8476 راس ماشية بالمجازر الحكومية.

وخلال هذا الاسبوع عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعاً مع العاملين بالمديرية حيث تم التاكيد على الإلتزام بالحضور في مواعيد العمل الرسمية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، كما تم التاكيد على المتابعة المستمرة لسير العمل بقطاع الزراعة بالمحافظة خلال الأجازة، وتفعيل دور غرفة العمليات بكل إدارة للحد من التعديات علي الأراضي الزراعية، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية لدعم مربي الماشية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعاً مع مديرى الادارات و رؤساء اقسام حماية الاراضى والاصلاح الزراعي، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تتبعها غرف فرعية بجميع مراكز المحافظة والاصلاح الزراعي تكون مهمتها متابعه اعمال حماية الاراضى وتنفيذ الازالات الفورية لأي تعديات قد تحدث علي مدار الساعة، حيث تم ازالة عدد (28) حالات تعدي على الاراضي الزراعية.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفرالشيخ حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها ضبط 10 أطنان و129 كيلو، من اللحوم الحية والمجمدة، والأسماك، والدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها كميات مجهولة المصدر، وذلك خلال شهر يونيو،كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركزي: كوم حمادة، وادى النطرون، كما استقبلت الدكتور حسام رجب راشد بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.



وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد إجتماع مع مندوبى غرفة عمليات حماية الأراضي بالمديرية، لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية و التصدي لها خلال أجازة العيد، كما واصلت متابعة توريد القمح للصوامع والشون، ومتابعة زراعات: القطن والأرز وعباد الشمس، وتوزيع الأسمدة، كما تم عقد إجتماع تنسيقي مع ممثلي المراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعي بشرق القناة لمناقشة مشكلات المتغيرات المكانية بشرق القناة.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط متابعة زراعات القطن، كما تم عقد اجتماع مع جهاز غرفة العمليات واللجان المشكلة للمتابعة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، كذلك تم المرور على الزراعات ومتابعة الجمعيات الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء مكافحة القوارض بنطاق مدينة شرم الشيخ، وتوزيع الطعوم الخاصة بمكافحة القوارض، كما تم متابعة الصوب الزراعية، وأعمال حماية الأراضي، كما تم تشكيل فرق عمل لمتابعة كافة الأعمال والأنشطة الزراعية خلال اجازة العيد.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعاً مع قيادات المديرية لمتابعة سير العمل خلال اجازة العيد، كما تم تفقد الحقول، ومتابعة أعمال حماية الاراضي، والمحاصيل المنزرعة، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، المرور على اسواق الماشية، وأعمال التقصى الوبائي النشط، فضلا عن تحصين الماشية، وتوعية مربى وتجار الماشية بضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة