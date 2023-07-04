وزير الصحة: 19 ألف منتفع من خدمات "100 يوم صحة" في الفيوم

قال الدكتور خالد الغفار، وزير الصحة، إن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية لحملة “100 يوم صحة” بمحافظة الفيوم بلغ 18 ألفا و829 مواطنا، من القرى والمناطق المجاورة لقرية سنهور التي تضم مقر الحملة، نظراً لموقعه الجغرافي الذي يخدم عدد كبير من السكان، موجها بضرورة إعداد تقرير دوري وعرضه عليه مباشرة بشكل يومي، للمتابعة وتقييم الأداء.

وكشف وزير الصحة، أن حملة "100 يوم صحة" هي جزء من مبادرات الدولة خلال التسع سنوات الماضية، موضحاً أن المبادرة موجودة في كافة مراكز الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى، مؤكداً أن الحملة تستقبل الحالات المرضية، حيث تتوفر لديها الفرق الطبية والمستشفيات والإمكانيات اللازمة، مطالباً الجميع بضرورة الاستفادة من خدمات المبادرة.

ومن جهته، وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والأحياء، ومديرى المديريات، بتقديم كافة أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، على أن يتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، وتحقيق أهدافها.

وثمّن محافظ الفيوم، أهمية المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" التي انطلقت في شهر اكتوبر عام 2018 بمبادرة "القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية"، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ثم توالت مبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات، والتوعية والحد من أسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وخدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن.

وأضاف أن مبادرة "100 يوم صحة" هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها في مدة زمنية مداها 100 يوم، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة، لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، واستمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

من ناحيته، أوضح الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في "التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائي، والضغط، وقد وفرت عدد 175 وحدة صحية ومركز طبي على مستوى المحافظة، وتهدف إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي.

وزير الصحة

وزير الصحة