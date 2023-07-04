"عبدالغفار" يكشف نتائج مبادرة “100 يوم صحة”

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نتائج مبادرة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي وحتي الآن.

الغرض من مبادرة “100 يوم صحة”

وقال المتحدث خلال مداخلة هاتفية على قناة صدي البلد، اليوم، إن مبادرة «100 يوم صحة» ليست موجهه لفئة عمرية معينة من المواطنيين ولكنها للجميع.

عدد المبادرات الرئاسية

وأكد أن المبادرة تهدف لتكثيف خدمات كل ما تقدمه وزارة الصحة في مجال الصحة وتعد 17 مبادرة مشمولة في مبادرة "100 يوم صحة" التي تبدأ مع صحة الأم والجنين، مروراً بالمراحل العمرية إلى الكشف عن أمراض المسنين، مصحوبة بمبادرة دعم الصحة النفسية وتوفير التوعية النفسية لكل المواطنين.

الصحة الوقائية

ونوه إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" تسعى لرفع مستوى الصحة العامة إلى الصحة الوقائية المتعلقة برفع معدلات التطعيم التي تقي المواطن وترفع من مستوى الصحة العامة، بالإضافة إلى جانب وقائي مهم وهو الاهتمام بالتخلص من نواقل الأمراض من الحشرات والقوارض في أماكن التجمعات وغيرها.

محلات الجزارة

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة «100 يوم صحة» قبل عيد الأضحي مباشرة بالجزء الخاص المتعلق بالمبادرة من المرور على محلات الجزارة وأماكن ذبح الأضاحي والتأكد من صلاحيتها والوضع الصحي للقائمين على الذبح وجودة الأضحية.