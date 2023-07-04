محافظ السويس يستعرض وضع القطاع الصحي خلال 5 سنوات مع وفد "صحة النواب"

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بديوان عام المحافظة في مستهل زيارتهم للمحافظة، والمقرر لها أن تستمر 3 أيام، قبل التوجه لجولة لتفقد المنظومة الصحية بمحافظة السويس التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، جهود المحافظة في تجهيز وإعداد وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، وكيفية توفير الدعم المالي اللازم من المحافظة لتوفير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ أمام وفد لجنة صحة النواب "برزنتيشن" عن تشخيص وضع القطاع الصحي في المحافظة خلال ٥ سنوات من مشاكل ومعوقات وحلول.

وكان في استقبال الوفد البرلماني بديوان عام المحافظة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.

ومن جانبه، طالب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الدعم من لجنة الصحة بمجلس النواب لمستشفى الجامعي بالمحافظة وسرعة الانتهاء منها. وأشار إلى أن المحافظة لا تتوانى في تطويرها، مؤكداً على أن المستشفى الجامعي ستكون قاطرة المنظومة الصحية في المحافظة، وأن العيادات الخارجية تم الانتهاء من تجهيزاتها ولكن قلة الدعم المقدم وتشابكات الوزارات بين التعليم العالي والصحة والتخطيط، ونحن نعمل على افتتاحها قريباً.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على كل الدعم لمحافظة السويس في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتذليل أي عقبات أمام المؤسسات الصحية بالمحافظة من مستشفى لوحدات صحية، مؤكداً على أنها منظومة متكاملة في إطار المصلحة العامة، مطالباً نواب السويس في تقديم طلبات المحافظة الصحية لدعمها داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، خاصة مستشفى الجامعة والانتهاء من تجهيزها وكذلك الأقسام التي تشملها.

وأكد الوحش على أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سيضمن مستويات مميزة في الخدمة الطبية مابين المستشفيات في التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الخاصة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم اليوم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي

لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.