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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بسرقة أدوات تشجير من منطقة المقابر في منشأة ناصر

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض العديد من جرائم السرقة، وألقت القبض على المتهمين وإعادة المسروقات.

في منشأة ناصر، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص، عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق، من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأقر بتصرفه في المسروقات بالبيع لدى عميلين سيئي النية، مقابل مبلغ مالى وتم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها. 

بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية أدوات التشجير الخاصة بالحدائق

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