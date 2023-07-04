طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تأخر تكليف خريجي دفعة صيدلة 2021

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر تكليف خريجي دفعة صيدلة 2021.

وتساءل شمس الدين: «لماذا تتكرر هذه المشكلة بصورة مستمرة؟ ولماذا لا تلتزم الحكومة ووزارة الصحة بتعيين خريجى كليات الصيدلية سنوياً؟ وهل هناك زيادة فى أعداد خريجى كليات الصيدلة ووزارة الصحة ليست فى احتياج إليهم؟، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم تكليف دفعة 2022 بعد صدور قرار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بتكليف دفعات كلية الصيدلة إلى خريجي 2025 ‎وطبقا لقانون 29 لسنة 1974، فإنه يُبت في أمر التكليف في مدة أقصاها سنة.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة إنهاء إجراء تكليفهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشددا على ضرورة اتخاذ مجموعة من السياسات الجديدة، خاصة فى ظل زيادة عدد الصيادلة سنويًا، خاصة من كليات الصيدلة الخاصة من أجل إيجاد فرص عمالة لجميع خريجى كليات الصيدلة، وذلك من خلال التوسع في برامج متخصصة بكليات الصيادلة وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية حتى يجد الخريج فرصة عمل عقب التخرج، خاصة أن كليات الصيدلة تعتبر من كليات القمة.

كما طالب الحكومة بالتوسع فى إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية فى قطاع الأدوية، وتشجيع مستثمرى قطاع الدواء على التوسع فى شركات الأدوية، وإنشاء الشركات الجديدة ليس لاستيعاب خريجى كليات الصيدلة فقط ولكن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتوطين وتعميق مثل هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات مصر من الأدوية لمختلف دول العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.