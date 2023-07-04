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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة الصيادلة تنعى صيدلانية حادث مدينتي.. وتتابع سير التحقيقات

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

نعت النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص الحزن والأسى الدكتورة بسمة على، التى توفيت إثر حادث فى مدينتى، كما أسفر الحادث عن إصابة زوجها وأبنائها الثلاثة.

كما تقدمت النقابة بالعزاء لأسرة الصيدلانية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بخالص رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعربت نقابة الصيادلة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لزوج الصيدلانية وأبنائها، مؤكدة حرصها على مساندتهم فى مصابهم الأليم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت نقابة الصيادلة متابعتها إجراءات سير التحقيقات مع المتهم فى حادث الاعتداء الغاشم، لسرعة محاكمته.

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