ضبط 33 كيلو مخدرات و9 متهمين بدمياط
شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة كفر البطيخ، فارسكور، كفرسعد، وأقسام شرطة رأس البر، دمياط الجديدة والسرو.
أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجرامًا، كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجرامًا، كمية لمخدر الهيروين، 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار، بحوزة 9 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.