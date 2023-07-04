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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما حبيب يترأس حفل خريجي عام 2023 في سوهاج

الانبا توما
الانبا توما

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، حفل تكريم خريجي عام 2023، حيث نظمت أسرة القديس البابا يوحنا بولس الثانى للمغتربين، بسوهاج، هذا الحفل، بقيادة الأب يوسف مخيائيل، والأخت ماري تكلا، مسؤولي الأسرة.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأسر المحتفي بهم، وقام صاحب النيافة بتكريم الخريجين، وتوزيع الهدايا التذكارية، وشهادات التخرج عليهم، الجدير بالذكر أن حفل التخرج شهد تنظيم عدد من الفقرات المتنوعة.

الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية الانبا توما حبيب مطران سوهاج للكاثوليك الهدايا التذكارية إيبارشية سوهاج إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك الفقرات المتنوعة

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