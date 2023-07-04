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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ جيولوجيا لـ "القاهرة الإخبارية": غابات الأمازون هى رئة الأرض

غابات الأمازون
غابات الأمازون

تحدث الدكتور أحمد ملاعبة أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية في الأردن، عن أزمة التغيرات المناخية وأزمة فقدان الغابات، مؤكداً أن “فقدان الغابات” هو مشهد سيئ جدا.

 وقال “ملاعبة”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن غابات الأمازون تصنف على أنها رئة الأرض، حيث تنتج كميات هائلة من الأكسجين، وتشهد تجاوزات ضخمة لقطع الأشجار من أجل أغراض متعددة، مثل إنتاج الفحم، وإيجاد مساحات لعمليات البناء والإنشاء وإيجاد أراضي زراعية وأسباب أخرى غير معلومة.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية، قطع الأشجار في الأمازون وغيرها من الغابات اعتداء على الطبيعة من باب العدوانية، كما أن هناك صيد الحيوانات وقطف الثمار النادرة الموجودة على الأشجار، مضيفاً ليست هذه الغابة الوحيدة في العالم، وكل الغابات في العالم تتعرض لقطع الأشجار وعمليات تدمير وتخريب، وبخاصة الغابات الاستوائية والمدارية، وذلك بأرقام ضخمة جدا تصل إلى 60% من حجم هذه الغابات أو إنتاجها السنوي.

وتابع:" الصور الجوية تبين أن ثلث هذه الغابات انتهى بالفعل، وهذا يشكل عبئا ثقيلا على البيئة والتغيرات المناخية، لأن الكربون أصبح سيد تلوث الغازات في الأرض، والذي يسيطر عليه الأشجار التي يقطعها البشر".

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