تليفزيون ومخدر.. تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة توك توك للجنايات

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بإحالة مسجل خطر وشقيقه لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة مركبات توك توك بأسلوب التخدير في المرج.

كان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- منشورا تضمن قيام أحد الأشخاص باستيقاف أحد الصبية سائق مركبة توك توك، والاستيلاء عليها.

بالفحص أمكن تحديد المجني عليه، وباستدعائه أفاد بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة المرج استوقفه أحد الأشخاص واصطحبه إلى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة وطلب منه مساعدته في نقل تليفزيون، وحال دخول المجني عليه الشقة فقد الوعي، وفوجئ بأنه ملقى بدائرة مركز شرطة أوسيم، وتم نقله للمستشفى بمعرفة الأهالي.