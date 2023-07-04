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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تليفزيون ومخدر.. تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة توك توك للجنايات

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بإحالة مسجل خطر وشقيقه لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة مركبات توك توك بأسلوب التخدير في المرج.

كان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- منشورا تضمن قيام أحد الأشخاص باستيقاف أحد الصبية سائق مركبة توك توك، والاستيلاء عليها.

بالفحص أمكن تحديد المجني عليه، وباستدعائه أفاد بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة المرج استوقفه أحد الأشخاص واصطحبه إلى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة وطلب منه مساعدته في نقل تليفزيون، وحال دخول المجني عليه الشقة فقد الوعي، وفوجئ بأنه ملقى بدائرة مركز شرطة أوسيم، وتم نقله للمستشفى بمعرفة الأهالي.

نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية محكمة جنايات سرقة مركبات توك توك اسلوب التخدير

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