"زراعة الوادي الجديد" تتفقد مواقع إنشاء مشروعات إنتاج الحرير بمركزي بلاط والداخلة

تفقد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم، مواقع مشروعات إنتاج الحرير بمركز بلاط والداخلة بناء على توجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ورافقه خلال الجولة المهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة، والمهندس محمد عبدالوهاب خضر مستشار المحافظ للحرير والصوب الزراعية، والدكتور محمد عبدالمنعم مدير إدارة التشجير، وتم زيارة عدد من المشاريع القائمة من مشروعات إنتاج الحرير التابع لجمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي بمركز بلاط، كذلك تفقد الصوب المنزرع بها شتلات التوت، ومعاينة صالة تربية الأعمار الكبيرة لدود الحرير، وصالة تربية الأعمار الصغيرة، ومعامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز.

وأشاد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد بالمشروعات القائمة بجمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي أبرزها إنتاج الحرير والصوب الزراعية.

وقال المهندس محمد عبدالوهاب مساعد المحافظ لمشروعات الحرير والصوب الزراعية، إن المحافظة نجحت خلال الأشهر الماضية فى إحياء أحد أهم المشروعات التى تعرضت للاندثار على مدار سنوات من التراجع وضعف الإنتاج ، والتى كانت أكثر شهرة وانتشارا منذ ظهورها في ربوع محافظات مصر ومنافسة الأسواق.

وأشار "عبد الوهاب"، إلى أن المحافظة أصبحت تمتلك 33 مشروعا على مساحة 2500 فدان بينهم 300 جرى تخصيصها لزراعة أشجار التوت وإنشاء المعامل والمزارع وتشغيل ماكينات الحل والتسويق ، أبرزها مشروع قرية أسمنت على مساحة 50 فدان والمعصرة بمدينة الداخلة وباقي المراكز تباعا

وبدأت محافظة الوادى الجديد بتطبيق التجربة على مساحة صغيرة لا تتجاوز 50 فدان بمركز الداخلة، وانطلقت منها لتصل مساحات المشروع فى مرحلته الاولى 1000 فدان ويرتفع عدد المشروعات إلى 33 مشروعا لإنتاج الحرير الطبيعى فى المحافظة،.

و أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن مبادرة لإنتاج الحرير والتيسير على شباب الخريجين، عبر تقديم الأرض للشباب بأسعار منخفضة لتنشيط عملية زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعى، وتم التوسع فى زراعة أشجار التوت فى مراكز الخارجة والداخلة وبلاط، وانشاء معامل لإنتاج معدات التى تستخدم فى عمليات إنتاج دودة الحرير وإنتاج الشرانق، كما يجرى توريد ماكينة آلية لفصل خيوط الحرير من الشرانق وسيكون مقرها فى مدينة الخارجة.

