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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد وحدات "سكن كل المصريين" وأعمال الطرق بالمنطقة الصناعية ومنطقة المطورين

عاصم الجزار
عاصم الجزار

قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من  رمضان، بتفقد الأعمال الجارية  بموقع  مشروع تنفيذ ( ٥٢ ) عمارة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " ضمن المرحلة الرابعة   بالحي السادس عشر.

 

وتابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء وشبكة التليفونات والطرق بالمشروع، موجهاً الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

 

 

وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،  الاهتمام بمشروعات البنية التحتية من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق داخل المدينة، موضحاً أنه تم متابعة استكمال أعمال  الطبقة الأسفلتية  في المنطقة الصناعية A5، كما تم متابعة الأعمال  في طرق المنطقة الصناعية A3.

 

وأضاف " منيع " أنه تم استكمال أعمال تنسيب طبقة الفرمة وأعمال البردورات والإنترلوك في ٧١٠ أفدنة بمنطقة المطورين، وتم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق .

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