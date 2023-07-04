صحيفة: توصيات للمدربين الفرنسيين بعدم مصادقة العسكريين الأوكرانيين

أفادت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن مصادر عسكرية بأن المدربين الفرنسيين الذين يشاركون في برنامج تدريب القوات الأوكرانية تلقوا توصيات بعدم إقامة علاقات الصداقة مع العسكريين الأوكرانيين.



وقال أحد الضباط الذين يشرفون على دورات التدريب: "تلقينا توصيات بعدم إقامة الاتصالات بالأوكرانيين"، مضيفا أن الهدف من وراء ذلك تجنب أي تسرب للمعلومات.



وأضاف الضابط قوله إن "الحرب مستمرة، وأي تفاصيل يمكن أن تصبح معلومات استخباراتية لروسيا".



وقال مصدر آخر في وزارة الدفاع إن الأوكرانيين لا يرغبون في الكشف عن تفاصيل التدريبات التي يتلقونها.



بدوره، أشار ضابط فرنسي آخر إلى ضرورة حماية العسكريين الفرنسيين من تأثير الحرب، مشيرا إلى أن "أكثر من نصف الأوكرانيين الذين تم تدريبهم والذين إرسلوا إلى محور باخموت لم يبعثوا بأي إشارة أنهم على قيد الحياة في وقت لاحق".



وأضاف الضابط أنه تم تسحيل حالات الإصابة بالاضطراب ما بعد الصدمة لدى المدربين العسكريين الفرنسيين.



يذكر أن فرنسا تقوم بتدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضيها وفي بولندا حيث تم نشر نحو 200 عسكري فرنسي في إطار الجهود الغربية لدعم وتدريب القوات الأوكرانية. وتخطط فرنسا لتدريب 4 آلاف عسكري أوكراني في عام 2023، بينما اجتاز نحو 20 ألف عسكري أوكراني التدريب في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ومن المتوقع تدريب 10 آلاف آخرين حتى نهاية العام.



