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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الصبحي يشارك في فيلم "الحب قدر"

أحمد الصبحي
أحمد الصبحي

يشارك الفنان أحمد الصبحي في فيلم "الحب قدر"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة علي احدي المنصات الشهيرة.

وأكد الصبحي أنه يواصل حاليا تصوير دوره في الفيلم، مشيرًا أنه انتهي من تصوير ما يقرب من ٥٠٪ من مشاهده في العمل.

وأضاف أن الفيلم يدور حول مجموعة من الشباب والفتيات يدخلون في علاقات غرامية ويفترقون ويصابون بالاحباط والألم ولكنهم يدركون في النهاية أن الحب ما هو إلا قدر لكل منهم.

وتابع أن الفيلم يتم تصويره في اللوكيشن المخصص للعمل بسقارة، وتنتقل أسرة العمل للوكيشن آخر خلال أيام.

وأشار الصبحي أن أسرة الفيلم من المقرر أن تسافر الفيوم لتصوير بعض المشاهد هناك في وادي الريان.

واختتم الصبحي أن الفيلم بطولة مجموعة من الشباب وهم: أحمد فتحي، محمد حمادة، أحمد فوزي، ليليان أشرف، وآخرون، تأليف وإخراج محمد السيد.

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أحمد الصبحي


 

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