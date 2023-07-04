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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش عن العملية العسكرية فى جنين: يجب أن تتم مع الاحترام للقانون الدولى 

جوتيريش
جوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التطورات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في معرض تعليق الأمم المتحدة على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، إن "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات في جنين".

وجاء في البيان أن "جوتيريش يؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".

وقال حق: "نريد أن تتوقف كافة الهجمات التي تطال مناطق سكنية ومناطق مكتظة بالسكان".

ولفت المسؤول الأممي أن "إسرائيل قادرة على تنفيذ عمليات أمنية، وعليها أن تفعل ذلك بطريقة تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".

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