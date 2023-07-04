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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

دفع الجيش الإسرائيلي، قبيل منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، بمزيد من تعزيزاته العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية قامت بحشد تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين - حيفا.

وأضافت المصادر، أن المواجهات ما تزال مستمرة في جنين ومخيمها بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف لطائرات المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 9 قتلى جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين، ونحو 100 جريحاً، بينهم 20 بحالة خطيرة، وقتيل في مدينة البيرة.

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