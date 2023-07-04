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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو سعد عن أزمة شقيقه فى تونس: ما حدث إهانة لنجم مصرى

عمرو سعد وأحمد سعد
عمرو سعد وأحمد سعد

علق الفنان عمرو سعد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل فيس بوك، على الأزمة التي تعرض لها شقيقه المطرب أحمد سعد، في تونس قائلا “ما اتعودتش أعلق على أحداث حتى لو كانت تخصني لكن للمرة الأولى قررت أعلق على اللي حصل مع أحمد سعد في تونس، مش لأنه أخويا والله، ده لأنه نجم مصري، ولأني بحب شعب تونس وفنانين تونس اللي الشعب المصري شايلهم فوق الرأس وفي القلب ”.

وأضاف سعد: “لم يجرؤ أحد أو صحفي علي إهانة فنان تونسي أو عربي على أرض مصر، لأن مصر بتحترم ضيوفها وأصول الأحترام الكرم والمحبة وحسن المعاملة”.

أردف : “اللي حصل من قلة من الصحفيين أو الأشخاص غير المهنيين للأسف أساء لإعلام تونس المهني والمحايد ولشعب احترم وحب الفن المصري وتشكل وجدانه علي لهجة فنها الأصيل من أيام عمالقة الفن وحتى الآن لدرجة أننا نشعر أن تونس حتة من قلب مصر ”.

وتابع: “شعب تونس أبو الكرم وحسن الضيافة ولا يقبل هذا المشهد المخزي والأداء الردئ وللعلم أحمد سعد قبل الحفل رغم أن إدارة أعماله طلبوه بالأعتذار لأن المنظمين حديثي العهد بالشغلانة والترتيب غير منظم كفاية لكنه قال لن أرفض دعوة من تونس وأهلها”.

واختتم سعد حديثه قائلا: “ وفي الأخر يبقي الحب ويعيش الحلو والوحش نرميه في البحر”.


 

الجدير بالذكر أن المطرب أحمد سعد أحيا منذ أيام قليلة حفلا غنائيا على هامش مهرجان بنزرت بتونس، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين منظمة الحفل، بعد خروجه من الحفل دون التحدث إلى الصحافة.


وعلق “سعد” على الفيديوهات المتداولة من كواليس الحفل بتونس، والتي كشفت عن خلاف نشب بينه وبين منظمة الحفل.

حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “توضيح ما جرى من أحداث في تونس.. كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي على أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب والترحاب”.

وأضاف: “لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد، فضلنا نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب”.

تابع: “محاوله إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد على التعامل مع الإعلام ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احتراما للإعلام والجمهور التونسي وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشوية صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي”.

اختتم: “لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة وأثق في النيابة والقضاء التونسي، ونعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير أنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم”.

 

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