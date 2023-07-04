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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-7-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يحرص محبو كرة القدم والعشاق معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-7-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حرصا منهم على متابعة المباريات في وقتها الصحيح، وتشجيع ناديهم المفضل.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-7-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في جميع البطولات العالمية وفي المباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ونتابع اليوم الثلاثاء بطولة وحيدة أيضًا، وذلك نظرًا لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في كافة الدوريات الكبرى الأوروبية وبأغلب الدوريات العربية .

ونسرد لكم كافة مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، حيث نتابع مباريات فريقي إنبي والنجوم، وفريقي الزمالك والمقاولون العرب، تحت إطار ربع نهائي بطولة كأس مصر في 2023.

وفي هذا التقرير نستعرض سويًا مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

كأس مصر 2023 - ربع النهائي (دور الـ8)

إنبي - النجوم في تمام الساعة 18:00 مصر والسعودية في قناة OnTime Sports 2

موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصر 2023.. والتشكيل المتوقع للفارس الأبيض

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وغينيا في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

نادي الزمالك - فريق المقاولون العرب في تمام الساعة  20:30 مصر والسعودية في قناة OnTime Sports1

مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

مصر × غينيا (في تمام الساعة 21:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 4
المغرب × مالي (في تمام الساعة 23:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 4

مباريات اليوم الثلاثاء في البطولة العربية للأندية

الهلال × الصفاقسي (في تمام الساعة 20:00 مصر والسعودية) - في قناة الكأس الرياضية

ويلتقي منتخب مصر اليوم الثلاثاء مع منتخب غينيا، والمغرب سيستقبل منتخب مالي، في نصف نهائي كأس أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس في عام 2024.

أما في كأس مصر، سوف يخوض الزمالك أهم مباراة له في هذا الموسم بمواجهة فريق المقاولون العرب في ربع النهائي.

وأخيرًا سوف تُلعب اليوم الثلاثاء مباراة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي عقب تأجيلها كثيرًا وذلك نظرًا للأوضاع المضطربة في دولة السودان.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة مباريات اليوم مباريات

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