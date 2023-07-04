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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية فى محور دونيتسك

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية في محور دونيتسك والقضاء على 260 جنديا.
 

وقالت الدفاع الروسية - في بيان الإثنين: "إن وحدات القوات الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية نجحت في صد 9 هجمات للعدو في مناطق زولوتاريفكا بجمهورية لوجانسك، وفوديان وبيرفومايسكوي وكليشيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدته خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، من بينها آليات غربية الصنع".


وأضاف البيان: "صدت القوات الروسية أيضا 4 هجمات للجيش الأوكراني في اتجاه كراسنو - ليمان"، منوها باستهداف الجيش الروسي خلال اليوم الماضي 3 مستودعات أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيا ومستودعين آخرين في مقاطعتي خاركوف وخيرسون وجرى القضاء على 30 جنديا وتدمير 7 عربات للعدو.


وأوضح بيان الدفاع أن القوات الروسية قصفت كذلك بالمدفعية نقاط إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية واستهدفت تجمعاتهم ومعدات عسكرية في 118 منطقة، لافتا إلى إسقاط 14 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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