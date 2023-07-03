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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«الحياة» تنقل احتفالية نجوم الأوبرا بذكرى 30 يونيو والجمهور يتفاعل مع الأغانى الوطنية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

بدأت قناة الحياة، منذ قليل، نقل الاحتفالية الفنية الخاصة بمرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وبرئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي، ومشاركة أطفال وشباب مركز تنمية المواهب.

وأشعل الفنان محمد حسن، حماس الجماهير  بالأغنية الوطنية "تسلم ايديك" كلمات نادر عبدالله، وألحان وليد سعد، وكذلك الفنانة حنان عصام برائعة "يا مصر يا أم الأمم" كلمات نبيل خلف، وألحان وليد سعد.

ومن المقرر أن يقدم الفنان أشرف وليد أغنية "بحبك وحشتيني" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، كما تضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة، منها طير بينا ياقلبى، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة، تسلم ايدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، وغيرها، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدى السيد ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد.

ويشدو كلا من المطربين آية عبدالله، وأشرف وليد، وأمنية بكر بـ"الحدود" كلمات عمر بطيشة، وألحان عمار الشريعي، ثم تتغنى الطفلة رقية مصطفى بـ"مشربتش من نيلها" كلمات نور عبدالله، وألحان عمرو مصطفى، ويختتم الفاصل الأول أحمد عفت بأغنية "طير بينا ياقلبي" كلمات حسين السيد، ألحان محمد فوزى، وبالأحضان للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وهى من كلمات صلاح چاهين.

ويرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بقيمة 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بـ160 جنيهًا.

10 سنوات 30 يونيو الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني قناة الحياة

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