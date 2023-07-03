جمهور الأوبرا يستقبل نجوم احتفالية "30 يونيو" بحفاوة كبيرة (صور)

انطلقت مساء الإثنين، احتفالية دار الأوبرا، بذكرى ثورة 30 يونيو التى يحييها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو د.مصطفى حلمى، على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا ومشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت اشراف د.سامح صابر وإخراج مهدى السيد، ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد.

بمجرد صعود المايسترو د.مصطفى حلمى، رفقة الفرقة الموسيقية على خشبة المسرح الكبير استقبلهم الجمهور بحفاوة كبيرة وظل التصفيق لمدة دامت أكثر من خمس دقائق، وبدأ الحفل بموسيقى "الضوء الشارد" تأليف الموسيقار ياسر عبدالرحمن، وصول كمان وربابة أمير سرور مع الفرقة الموسيقية.

ويقام الحفل، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ويتم نقله على شبكة قناة الحياة، فى إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية فى نفوس جموع الشعب المصرى واتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الوان من فنون الاوبرا الجادة.

ويرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بقيمة 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيهًا.

برنامج حفل ذكرى ثورة 30 يونيو بالأوبرا

وتضم الاحتفالية نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة منها موسيقى الضوء الشارد ، طير بينا ياقلبى ، لولا الملامة ، حبايب مصر ، مشربتش من نيلها ، بلدى ، طوبة فوق طوبة ، تسلم ايدينك ، يا مصر يا ام الامم ، ع الدوار ، بهية ، اوبريت الحدود ، اوبريت لو كنا بنحبها ، بالاحضان ، وغيرها.

ويقوم بغناء الروائع نجوم الأوبرا وهم أميرة احمد ، محمد حسن ، حنان عصام ، ياسر سليمان ، اية عبد الله ، اشرف وليد ، امنية بكر ، كنزى ، فرح الموجى ، مؤمن خليل ، احمد سعيد ، احمد عفت وايمان عبد الغنى.