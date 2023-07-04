مع بدء الساعات الصباحية يحرص المسلمون على معرفة أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 عبر محرك البحث جوجل، حيث تعتبر الأدعية وبدء اليوم بتكرار جميع الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال المستحبة، والتي ستأتي بالخير لصاحبها، لهذا نقدم مجموعة مختلفة من أدعية الصباح والفجر .

أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

دعاء الفجر اليوم

اللهم أكرمني بالوقوف على بابك وقت صلاة الفجر، ولا تحرمني أجرها ولا تفتني عنها. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذ سُئلت به أجبت أن تمنن علي بفضلك وتقدرني على الاستيقاظ لصلاة الفجر.

اللَّهُمَّ اهْدِني فيمَن هدَيْتَ، وعافِني فيمَن عافَيْتَ، وتَوَلَّني فيمَن تولَّيْتَ، وبارِكْ لي فيما أعطَيْتَ، وقِني شرَّ ما قضَيْتَ، إنَّكَ تَقْضي ولا يُقْضى عليكَ، وإنَّه لا يَذِلُّ مَن والَيْتَ، ولا يَعِزُّ مَن عادَيْتَ، تَبارَكْتَ ربَّنا وتَعالَيْتَ.

اللهم أرحنا بعد التعب، وأسعدنا بعد الحزن، وكافئنا بعد الصبر، اللهم إنا نعوذ بك من وحشة الدنيا، وهمها، اللهم أزح عن قلوبنا كل خوف يؤلمنا، وكل ضعف يكسرنا، وكل هم يبكينا، اللهم قونا بك، وارفعنا بمرضاتك، وأعزنا بعزتك، وحصّنا بقدرتك، يا أرحم الراحمين ، اللهم وفقني لكل عمل فيه مرضاتك، واجعلني من المحافظين على صلواتك، وأكرمني بالثبات على صلاة الفجر في وقتها يا أكرم الأكرمين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أكرمني بالثبات والمداومة على أداء صلاة الفجر في موعدها إنَّك على كل شيء قدير .

رَبِّ أَعوذ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعوذ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ.

"اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

"ربي إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه، وتقبله مني، اللهم أرني ما يرضيك، واسمعني ما يرضيك، وانطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم رزقًا حلالاً طيبًا، يرضيني يا رب العالمين".

"اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".

"اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".

"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال".

"يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد".

"اللهم إنا نعوذُ بك من أن نُشرِكَ بك شيئًا نعلَمُه، ونستغفرك لما لا نعلمُه".

"ربي عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت".

"اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين".