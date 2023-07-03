افتتاح 10 مساجد فى الجمعة الأولى من العام المالى 2023 - 2024
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة 7 / 7 / 2023م، منها 9 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، وذلك في العام المالي الجديد 2023- 2024.
جاءت أسماء المساجد على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. السلام – الطوابية - الفتح.
مديرية أوقاف الأقصر
2. الفاروق – نجع الرزفة – البعيرات - القرنة
3. نور الدين – قرنة مرعي – القرنة.
مديرية أوقاف البحيرة
4. الرحمة المهداة – عزبة ماهر نور – كوم حمادة
5. الإخلاص – أبو خطوة بالحاجر – كفر الدوار.
مديرية أوقاف المنيا
6. السنوسي (النور) – نجع مجلي –الجرنوس– بني مزار.
مديرية أوقاف قنا
7. الياسينية قبلي – فاو بحري - دشنا.
مديرية أوقاف كفر الشيخ
8. النادي – الملاحة – سيدي سالم غرب.
مديرية أوقاف أسوان
9. باب الريان –العتمور قبلي – المنشية .
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. آل خم – السبايكية – مشطا - سوهاج.