افتتاح 10 مساجد فى الجمعة الأولى من العام المالى 2023 - 2024

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة 7 / 7 / 2023م، منها 9 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، وذلك في العام المالي الجديد 2023- 2024.

جاءت أسماء المساجد على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. السلام – الطوابية - الفتح.

مديرية أوقاف الأقصر

2. الفاروق – نجع الرزفة – البعيرات - القرنة

3. نور الدين – قرنة مرعي – القرنة.

مديرية أوقاف البحيرة

4. الرحمة المهداة – عزبة ماهر نور – كوم حمادة

5. الإخلاص – أبو خطوة بالحاجر – كفر الدوار.

مديرية أوقاف المنيا

6. السنوسي (النور) – نجع مجلي –الجرنوس– بني مزار.

مديرية أوقاف قنا

7. الياسينية قبلي – فاو بحري - دشنا.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. النادي – الملاحة – سيدي سالم غرب.

مديرية أوقاف أسوان

9. باب الريان –العتمور قبلي – المنشية .

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. آل خم – السبايكية – مشطا - سوهاج.