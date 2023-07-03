استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر.. يقوم المواطنون بالبحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي قبل انتهاء الشهر، ويتم ذلك عن طريق البحث عبر موقع جوجل، ولهذا السبب، نرصد طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر في التقرير التالي:

ومن جانبها، أتاحت المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من خلال الاتصال بـ 19777 من التليفون الأرضي، أو الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أونلاين عن طريق الرابط التالي (اضغط هنا).

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر

1. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل من الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات

2. اضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون.

3. املأ البيانات الخاصة بالعميل في فاتورة التليفون الأرضي.

4. قم بعدها بكتابة الاسم والرقم القومي للعميل ومحافظة الإقامة في فاتورة التليفون الأرضي.

5. قم بإدخال رقم الهاتف الأرضى، وكود المحافظة في فاتورة التليفون الأرضي.

6. اضغط على زر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر.. 7 أماكن للدفع

وعقب الاستعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر يمكن الدفع من خلال 7 أماكن كالتالي:

1. يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

2. كما يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

3. كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة فوري.

4. دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر ماكينات ATM.

5. دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

6. دفع فاتورة التليفون الأرضي داخل مكاتب البريد المصري.

7. دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر خدمة خدماتي ومصاري وممكن وBee.

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر.. تعريفة أسعار المكالمات

من ناحية أخرى تختلف تعريفة الاتصال من التليفون الأرضي، كما يلي:

3 قروش للاتصال داخل المحافظة، 8 قروش للاتصال بمحافظة أخرى لمسافة 60 كم، 16 دقيقة لمحافظة أخرى تبعد أكثر من 60 كم.

للاتصال بالموبايل 3 قروش لشبكة وي و14 قرشًا للشبكات الأخرى.

ويتم احتساب رسوم 10 قروش لفتح الخط على الدقيقة الأولى في جميع الحالات السابقة.