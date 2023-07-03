ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر

فاتورة التليفون
فاتورة التليفون

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر.. يقوم المواطنون بالبحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي قبل انتهاء الشهر، ويتم ذلك عن طريق البحث عبر موقع جوجل، ولهذا السبب، نرصد طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر في التقرير التالي:

ومن جانبها، أتاحت المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من خلال الاتصال بـ 19777 من التليفون الأرضي، أو الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أونلاين عن طريق الرابط التالي (اضغط هنا).

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر

1. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل من الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات

2. اضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون.

3. املأ البيانات الخاصة بالعميل في فاتورة التليفون الأرضي.

4. قم بعدها بكتابة الاسم والرقم القومي للعميل ومحافظة الإقامة في فاتورة التليفون الأرضي.

5. قم بإدخال رقم الهاتف الأرضى، وكود المحافظة في فاتورة التليفون الأرضي.

6. اضغط على زر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2023

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر.. 7 أماكن للدفع

وعقب الاستعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر يمكن الدفع من خلال 7 أماكن كالتالي:

1. يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

2. كما يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

3. كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة فوري.

4. دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر ماكينات ATM.

5. دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

6. دفع فاتورة التليفون الأرضي داخل مكاتب البريد المصري.

7. دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر خدمة خدماتي ومصاري وممكن وBee.

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر.. تعريفة أسعار المكالمات

من ناحية أخرى تختلف تعريفة الاتصال من التليفون الأرضي، كما يلي:

3 قروش للاتصال داخل المحافظة، 8 قروش للاتصال بمحافظة أخرى لمسافة 60 كم، 16 دقيقة لمحافظة أخرى تبعد أكثر من 60 كم.

للاتصال بالموبايل 3 قروش لشبكة وي و14 قرشًا للشبكات الأخرى.

ويتم احتساب رسوم 10 قروش لفتح الخط على الدقيقة الأولى في جميع الحالات السابقة.

فاتورة تليفون أرضى التليفون الأرضي التليفون الأرضي بالرقم ماكينات atm موقع الشركة المصرية للاتصالات أسعار المكالمات

الأكثر قراءة

وضع غير لائق.. تفاصيل فيديو "شاب وفتاة" على دراجة نارية

حملة 100 مليون صحة تجوب الإسكندرية.. ومواطنون: "بنتطمن على صحتنا ببلاش"

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

فيديوهات إباحية.. شاب يطارد طليقته فى التبين على الإنترنت

الأكثر جماهيرية.. بالأرقام.. برامج «المتحدة» تكتسح مواقع التواصل الاجتماعى

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين