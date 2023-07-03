ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال الكشكي: ما يحدث في فلسطين الآن تطبيق فعلي لعقيدة نتنياهو

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، إن موقف مصر ثابت في القضية الفلسطينية، حيث تؤمن دائماً بالسلام الاستراتيجي، وأكدت أنه لن يتحقق الاستقرار في الشرق الأوسط إلا من خلال أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه.

إدانة الهجوم الإسرائيلي

وأكد الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل ، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن النائب العام للجامعة العربية أدان اليوم ما يحدث في فلسطيني على أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل لديها عقيدة راسخة وهي عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن الأرض من البحر المتوسط لنهر الأردن يهودية، لذا ما يحدث في فلسطين اليوم خير دليل على تطبيق هذه العقيدة.

وأشار إلى أن نتنياهو يرأس حكومة شديدة التطرف، ويريد إرضائها بكل السبل والطرق، وبالتالي يتم شن هجوم مفاجئ على الشعب الفلسطيني بين الحين والآخر.

جمال الكشكي القضية الفلسطينية الحياة اليوم الحياة لبنى عسل

الأكثر قراءة

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

لسرقتها.. شاب يبيع عشيقته لصديقه بفيديو جنسي

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر

كيف يعيش المصريون في فرنسا بعد اشتعال الأحداث؟

اختل توازنه.. دفن عامل سقط من الطابق الرابع بأكتوبر

امتحان تجريبي استاتيكا لطلاب علمي رياضة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين