جمال الكشكي: ما يحدث في فلسطين الآن تطبيق فعلي لعقيدة نتنياهو

قال الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، إن موقف مصر ثابت في القضية الفلسطينية، حيث تؤمن دائماً بالسلام الاستراتيجي، وأكدت أنه لن يتحقق الاستقرار في الشرق الأوسط إلا من خلال أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه.

إدانة الهجوم الإسرائيلي

وأكد الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل ، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن النائب العام للجامعة العربية أدان اليوم ما يحدث في فلسطيني على أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل لديها عقيدة راسخة وهي عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن الأرض من البحر المتوسط لنهر الأردن يهودية، لذا ما يحدث في فلسطين اليوم خير دليل على تطبيق هذه العقيدة.

وأشار إلى أن نتنياهو يرأس حكومة شديدة التطرف، ويريد إرضائها بكل السبل والطرق، وبالتالي يتم شن هجوم مفاجئ على الشعب الفلسطيني بين الحين والآخر.