نتنياهو: جنين تحولت إلى ملاذ للإرهابيين ونحن نضع حدا

برر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، ما يجري في جنين، بأنه يعزز قوة الردع الإسرائيلية، ويحمي إسرائيل من العمليات.

وأضاف: "جنين تحولت في الأشهر الأخيرة إلى ملاذ "للإرهابيين" ونحن نضع حداً لهذا الأمر"، بحسب قناة العربية.

تحذيرات أممية

من جانبه، قال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة خطير للغاية ويأتي بعد شهور من التوترات المتصاعدة.

وأضاف:"قُتل ثمانية فلسطينيين، بينهم مقاتلين، وأصيب عدد آخر بنيران قوات الأمن الإسرائيلية خلال عملية عسكرية إسرائيلية بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأوضح أن العملية تأتي بعد شهور من التوتر المتزايد الذي يذكر مرة أخرى بالوضع المتفجر للغاية والذي لا يمكن التنبؤ به في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وتابع: "منذ البداية، كنت على اتصال مباشر مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى جنين".

فيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدانة هذا العدوان الإرهابي على جنين ومخيمها.

ودعا الرئيس، في كلمته خلال ترؤسه اجتماع القيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، لبحث العدوان المتواصل على جنين ومخيمها، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة لاجتماع طارئ لمواجهة هذه المخاطر.

وقال عباس، وجهت الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا في جنين وبقية أرض دولة فلسطين، داعياً لوحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات وحقوق شعبنا المشروعة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.