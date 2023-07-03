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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة محتجز بجرح طعني بقسم بولاق الدكرور

إصابة محتجز
إصابة محتجز

أصيب مسجون بجرح طعني، اليوم الأثنين، إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض في قسم بولاق الدكرور.
قال مصدر أمني مسؤول إن سجينًا شرع في قتل زميله داخل حجز قسم شرطة بولاق الدكرور غرب الجيزة، مساء الاثنين.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء داخل حجز القسم.
وتبين إصابة أحد المحتجزين بطعنة في البطن بآلة حادة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات تحت حراسة أمنية مشددة مع تفتيش الحجز.

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مسجون بولاق الدكرور سلاح أبيض زميل جرح طعني المستشفيات حراسة امنية مشددة

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