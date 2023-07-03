مدير الكرة بإنبى: نخشى مفاجآت الكأس أمام النجوم غدًا

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أن اللاعبين فى كامل تركيزهم، قبل مواجهة النجوم فى المباراة المقرر لها، غدًا الثلاثاء، فى ربع نهائى بطولة كأس مصر لا سيما أن الفريق يسعى لتحقيق إنجاز لم يتحقق منذ 7 سنوات بالصعود للدور نصف النهائي.

وقال إسماعيل إن فريق النجوم لا يستهان به، وقدم عروضًا جيدة أهمها إقصاء الإسماعيلى وسموحة من بطولة كأس مصر، موضحًا أن الجميع على أتم الاستعداد لهذه المواجهة القوية، لافتًا إلى أن الجميع يثق في اللاعبين والجهاز الفني في الصعود إلى نصف النهائي.

وأشار مدير الكرة بإنبى إلى أن الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لإنبى، حرص على دراسة النجوم جيدًا قبل مواجهة الغد، وأكد على اللاعبين بضرورة التركيز وعدم التهاون واستغلال الفرص بالشكل الأمثل نظرًا لصعوبة المباراة.

ونجح فريق إنبي تحت قيادة تامر مصطفى في تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الممتاز بعدما عانى الفريق في بداية الموسم، واستطاع تامر مصطفى إحكام سيطرته على الفريق ونجح في إبعاده عن شبح الهبوط.