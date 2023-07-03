"استلهام التراث الشعبي فى قصص الأطفال".. أولى فعاليات لجنة أدب الطفل بنادى القصة الأحد

تقيم لجنة أدب الطفل بنادي القصة في السادسة مساء يوم الأحد الموافق ٩ يوليو، ندوة تحت عنوان "استلهام التراث الشعبي في قصص الأطفال"، ويعد هذا اللقاء الأول بعد تأسيس لجنة أدب الطفل بنادي القصة.

يشارك فيها من الكتاب والنقاد د. محمد سيد عبدالتواب، أحمد قرني، أحمد عبدالعليم ، هجرة الصاوى، يدير الندوة الشاعر عبده الزراع رئيس اللجنة، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة، وكتاب الأطفال والمهتمين بأدب وثقافة الطفل.

يذكر أن عقدت الجمعية العمومية للدورة الجديدة لنادى القصة المصرى أحد أقدم وأعرق المؤسسات المصرية والعربية اهتماما بالسرد العربي؛ قصة ورواية ودراسات أدبية وأدب أطفال وسيناريو، وذلك بعد فترة من المعاناة، حيث تم طرد النادى من مقره بـ ٦٨ ش القصر العيني بحكم قضائى، ومع ذلك تم تجاوز الكثير من الصعاب، وتأجير المقر الجديد، وتم توفيق الأوضاع مع وزارة التضامن، ثم تم تشكل المجلس الجديد.

تشكلت هيئة المكتب التنفيذي من السيناريست الكبير محمد السيد عيد رئيسا- القاص حسن الجوخ نائبا للرئيس، الكاتب محمد ناصف سكرتير عاما للنادى، الكاتب الدكتور السيد نجم أمينا للصندوق، كما تم اختيار اللجان كالتالي: الكاتب محمد القصبي رئيسا لتحرير مجلة القصة، والناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا مقررا للمسابقات، والكاتب أحمد قرني مقررا للجنة القانونية، ولجنة النشاط الثقافي الناقد شوقى عبدالحميد، ولجنة الطفل الكاتب عبده الزراع، ولجنة الإعلام الكاتبة منى ماهر، ولجنة تنمية الموارد الروائى فؤاد مرسي، ولجنة القيد برئاسة الكاتب حسن الجوخ.

يشارك د. أحمد الباسوسى، ود. زكريا صبح في رسم وتنفيذ الأنشطة الخاصة بالنادى، وكما يقوم الكاتبة صباح عبدالنبي، والكاتب فرح مجاهد عبدالوهاب بعمل فروع لـ نادى القصة بالأقاليم، كما وافق المجلس على تفعيل لجنة الإنترنت وعمل منصة وتوسيع قاعدة العضوية.

الجدير أن عددا من كتاب وروائى مصر الكبار قد أداروا النادى مثل د. طه حسين، وتوفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، ويوسف الشاروني، ويوسف السباعي.