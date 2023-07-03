غدا.. الإعلان عن تفاصيل أكبر بطولة لناشئي الاسكواش في الشرق الاوسط

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة د أشرف صبحي والاتحادين العربي والمصري للاسكواش، يعقد غدا في الخامسة والنصف عصرا المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل أكبر بطولة لناشئي الاسكواش في الشرق الأوسط (بالم هيلز العربية الدولية للناشئين) بقاعة مؤتمرات مركز التعليم المدني بالجزيرة والتى يشارك فيها نحو 600 لاعب من 12 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند وباكستان والصين والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والاردن . وبحضور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش و رؤساء الوفود ولاعبي وأبطال العالم من الناشئين.

وأكد الكابتن أمير وجيه المشرف العام على البطولة ان النسخة الرابعة من البطولة التي شهدت اقبال كبير أكبر من النسخ السابقة بما يعكس قوة ومكانة الاسكواش المصري مضيفا أن البطولة والمعسكر الذي يسبقها يسهمان في تطوير مستوى اللاعبين سواء على المستويين الفني والبدني، أو على مستوى التفكير الاحترافي، مشيدًا بالإمكانيات التي توفرها إدارة نادي بالم هيلز لتدريب اللاعبين خلال فترة المعسكر على فترتين يوميًا صباحًا ومساءً، بالإضافة إلى توفير أماكن لعقد محاضرات لشرح الأمور الفنية.

وأشار "وجيه"، إلى أهمية توفير احتكاك للاعبين المشاركين في البطولة مع المدارس المختلفة في اللعبة سواء العربية أو الأجنبية المختلفة مما يرفع من مستويات المنافسة خلال البطولة العربية الدولية للإسكواش، والمقرر أن يشارك فيها 600 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

من جانبه قال طارق عطية، رئيس مجلس إدارة بالم سبورتس، إن النادي يحرص على دعم تطوير مستوى الموهوبين في كل الرياضات، ولذا نقدم كل إمكانيات النادي لإقامة البطولة والمعسكر التدريبي للعام الرابع على التوالي؛ لإعداد لاعبين يمثلون مستقبل مصر في اللعبة ويساهمون في تعزيز ريادة الإسكواش والحفاظ على الصدارة بمنصات التتويج.

بالإضافة إلى إمكانيات النادي والذي يقام على مساحة 200 فدان، وما يمتلكه من بنية تحتية على أعلى مستوى تؤهله لاستضافة كل الأحداث والبطولات الدولية للمساهمة في الارتقاء بالرياضة المصرية ويضم النادي منشآت وملاعب رياضية بمواصفات عالمية بهدف الترويج للسياحة الرياضية، والارتقاء بها.