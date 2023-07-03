إصابة شخص إثر حريق اندلع فى شقة سكنية ببنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في الطابق الثاني بأحد العقارات في شارع البشري وسط مدينة بني سويف، أسفر عن إصابة شخص باختناق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في أحد العقارات الكائنة بشارع البشري بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ وإخماد النيران واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية والإطفاء على رأس سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وجرى إخماد النيران والسيطرة عليها، وجار حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "حسين ج س" 43 عامًا مصاب باختناق إلى مستشفى بنى سويف لتلقى العلاج اللازم.