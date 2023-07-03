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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ميلان يواصل محاولاته لحسم صفقة بوليسيتش من تشيلسي

كريستيان بوليسيتش
كريستيان بوليسيتش

يسعى نادي ميلان الإيطالي لإبرام صفقة مميزة من تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

 

ميلان يواصل محاولاته لحسم صفقة بوليسيتش من تشيلسي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي ميلان أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسي الإنجليزي، في الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فإن ميلان يريد استغلال تراجع دور بوليسيتش وخروجه من حسابات ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، من أجل التعاقد معه.

وأكد الصحفي "رومانو"، أن ميلان يتمسك بالحصول على خدمات بوليسيتش، ولكن إدارة النادي لم تتوصل لاتفاق نهائي مع نظيرتها في تشيلسي بشأن المقابل المادي للصفقة حتى الآن.

وأوضح أن إدارة تشيلسي تريد تحقيق أقصى استفادة مادية من بيع كريستيان بوليسيتش، من أجل تمويل صفقات جديدة تدعم الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن بوليسيتش قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2019، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 58 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الأمريكي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة تشيلسي في يونيو 2024.

وشارك بوليسيتش في 145 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 26 هدفًا، وقدم 21 تمريرة حاسمة.

ميلان تشيلسى بوليسيتش كريستيان بوليسيتش الميركاتو الصيفي

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