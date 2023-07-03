إبراهيم عادل: هدفنا إسعاد الشعب المصرى وأهدى جائزة أفضل لاعب لزملائي

قال إبراهيم عادل لاعب وسط المنتخب الأولمبى : "أهدى جائزة أفضل لاعب فى دور المجموعات إلى زملائي بالمنتخب وكل الجمهور المصري"، وأؤكد أننا لم نفعل شئ حتى الآن، هدفنا عبور غينيا والتأهل للأولمبياد والمرور نحو النهائي وننتظر دعم الجميع فى مصر خلال مهمتنا الوطنية، كلنا فى حالة تركيز وسنقاتل من أجل إسعاد الشعب المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى تحدث فيه قائد الفراعنة عن استعداداتهم لمباراة غينيا المقرر لها فى الثامنة من مساء غدًا الثلاثاء على ستاد ابن بطوطة فى مباراة نصف نهائى بطولة افريقيا تحت 23 عامًا والمؤهله لاولمبياد باريس 2024، وهى البطولة التى تستضيفها المغرب حتى الثامن من يوليو الجارى.

ومن ناحية أخرى، أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر الفانلة الحمراء والشورت والجوارب الأسود بينما يرتدي غينيا الزى الأبيض كاملا ، حضر الاجتماع الفني : محمود حرب مدير المنتخب ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ، وعيد سليمان مسؤول المهمات، كما تقرر أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم الاحتكام إلى وقت إضافي من شوطين، مدة كل شوط 15 دقيقة، وفى حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء .