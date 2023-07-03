زارها الباباوان شنودة وتواضروس.. موجز علاقات "الأرثوذكسية" مع كنيسة اليونان

تتميز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في عهد البابا تواضروس الثاني، بمستوى جيد في العلاقات مع الكنائس الأخرى وعلى رأسها كنيسة اليونان.

وعنها يقول الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المسيحية في اليونان هي الديانة السائدة حيث إن 98% من السكان هم من المسيحيين التابعين للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، التي يصفها الدستور اليوناني بأنها الدين الرسمي للدولة.

وتحظى اليونان بمعدل مرتفع مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي من حيث حضور القداس والتدين .

في عام 1963م وافق قداسة البابا كيرلس السادس بترحاب على مشاركة الكنيسة القبطية في الاحتفال بالعيد الألفي لتأسيس رهبنة جبل أثوس، وأوفد نيابة عنه الانبا شنودة أسقف التعليم – وقتها – لحضور هذا الاحتفال، هذا وقد زار رئيس أساقفة اليونان ، قداسة البابا شنودة الثالث، كما وزار قداسة البابا شنودة اليونان في 1992 م في زيارة تاريخية.

وذهب قداسة البابا تواضروس الثانى إلى اليونان من 8 – 11 ديسمبر 2016م، وتقابل مع رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان البطريرك ايرونيموس واللجنة الدائمة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة اليونانية . وقد تم التأكيد على أهمية تقوية العلاقات بين الكنيستين فى شتى المجالات .

هذا وأسست الكنيسة القبطية لجنة ضمن لجان مجمعها المقدس، تسمى لجنة العلاقات المسكونية، منوط بها التعامل مع الكنائس الاخرى وترتيب الحوارات واللقاءات معها وتتكون من الأنبا أنطونيوس مرقس، مطران جنوب افريقيا، والأنبا توماس مطران القوصية ومقرر لجنة (العلاقات المسكونة) الرئيسية، والأنبا مكاريوس الاريترى، والأنبا برنابا اسقف تورينو وروما، والأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا ورئيس دير العذراء والقديس موريس - هكستر المانيا، والأنبا انجيلوس أسقف لندن ومقرر لجنة (العلاقات مع الكنائس) الفرعية.

والأنبا دانييل أسقف سيدني، والأنبا أغاثون أسقف البرازيل، الأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا بافلوس أسقف قبرص واليونان، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي بسويسرا، والأنبا ابراهام أسقف عام لوس انجلوس، مساعد مقرر لجنة (العلاقات المسكونة) الرئيسية، والأنبا كيرلس أسقف عام لوس انجلوس، ومقرر لجنة (الحوارات مع الكنائس) الفرعية، والأنبا سيرافيم أسقف أوهايو.