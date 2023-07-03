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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبيرة اقتصادية تحدد "حزمة مقترحات" لجذب الاستثمار الأجنبي

د.هدى الملاح
د.هدى الملاح

 قالت الخبير الاقتصادي هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية إن الفترة الماضية شهدت زيارات عديدة للرئيس السيسي للدول سواء عربية أو افريقية أو عالمية ما سيؤدي إلى حدوث طفرة خارجية وزيادة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت الملاح، لـ"الدستور"، أن هناك عدة مقترحات لجذب الاستثمارات الأجنبية أهمها المحاولة في اعتماد الجنيه المصري مع العملات الأخرى مثل ماحدث في روسيا وإدارج الجنيه المصري ضمن عملاتها، إضافة إلى العمل على ترويج الاستثمارات المحلية مثل الزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي ووزراء المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة تسهيل الاجراءات للحصول على الأراضي الصناعية ، فضلاً عن العمل على تخفيض أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات.  

وتابعت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أنه من الضروري عمل خطة تسويقية مدروسة للمستثمرين عن اهم المزايا للسوق المصري وتظهر أهم المميزات الجاذبة للاستثمار منها تخفيض العملة موضحة أن انخفاض الجنيه امام الدولار يكون رخيص بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مؤكدة أن مصر داعمة للاستثمار وسوق كبير، بالإضافة إلى أنها لديها عدد سكان كبير وهذه ميزة للمستثمر الاجنبي.

الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادي الاستثمارات الأجنبية العملات الأخرى الأراضي الصناعية المستندات الورقية

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