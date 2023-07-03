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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون في ربع نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

تكيل الزمالك المتوقع
تكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون

يرفع الزمالك شعار لابديل عن الفوز عندما يواجه المقاولون العرب غدًا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر خاصة أن البطولة هى الأمل الوحيد للفريق الأبيض لتحقيق لقب هذا الموسم بعد خسارة الدوري والخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا .

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تقام مباراة الزمالك والمقاولون في الثامنة والنصف مساء غدا " الثلاثاء " 4-7-2023  باستاد القاهرة الدولى وهى ثالث مباراة في الدور ربع النهائي بعد مباراتي البنك الأهلي وبيراميدز اليوم والنجوم مع انبي التي ستقام في السادسة مساء غدا .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة يضم كوكبة من نجوم التحليل في مصر .

موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصر 2023.. والتشكيل المتوقع للفارس الأبيض

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون في ربع نهائي كأس مصر

يواجه الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك ظروفا فنية صعبة بسبب غياب عدد من اللاعبين الأساسيين في الخطوط الثلاثة وهم حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر في الدفاع ومصطفى شلبي في الخط الهجومي مع احتمال غياب نبيل عماد دونجا وعمرو السيسي محوري الارتكاز في الوسط للإصابة ومحمد عبد الغني قلب الدفاع لغيابه عن التدريبات وقام الجهاز الفني بتجهيز البدلاء وسيدفع بمحمود شبانة في الدفاع بجوار حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري  ومحمد أشرف روقا في الوسط بجوار أحمد أبوالفتوح .

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب

  • حراسة المرمى ..محمد صبحي
  • خط الدفاع ..محمود شبانة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري
  • خط الوسط ..عمر جابر – محمد أشرف روقا – أحمد أبوالفتوح
  • خط الهجوم ..أحمد سيد زيزو – شيكابالا – إبراهيم نداى – سيف الجزيري .
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