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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل المنتخب الأولمبى المتوقع أمام غينيا فى بطولة إفريقيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل المنتخب الاولمبى
تشكيل المنتخب الاولمبى المتوقع أمام غينيا

تشكيل المنتخب الأولمبى المتوقع أمام غينيا فى بطولة إفريقيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير كرة القدم المصرية، بعدما وصل أحفاد الفراعنة الصغار للمحطة قبل الأخيرة في البطولة الإفريقية، وهى أهم محطات البطولة، كون الفائز فيها يصعد للمباراة النهائية للمنافسة على اللقب الذى يحمل منتخب مصر لقبه، كما سيتاهل الفائز للمشاركة فى أزولمبياد باريس 2024.

صعود المنتخب الأولمبى لنصف نهائى بطولة إفريقيا

صعد منتخب مصر للدور قبل النهائى فى بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا والتي تحتضنها المغرب حتى الثامن من يوليو الجارى، بعد تصدر المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، عقب الفوز على مالى والجابون والتعادل مع النيجر فى المباراة الافتتاحية، فيما صعد منتخب غينيا لمواجهة الفراعنة بعد احتلال المركز الثاني خلف المنتخب المغربى الذى يواجه بدورة المنتخب المالى ثانى المجموعة الثانية.

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي وغينيا فى نصف نهائى بطولة افريقيا

يلتقى المنتخب المصرى الاوليمبى مع نظيره الغيني فى الثامنة من مساء غدًا الثلاثاء، 4ـ7ـ2023، على ستاد ابن بطوطة، في مباراة نصف النهائى ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهله لاولمبياد باريس 2024، وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة على الهواء مباشرًا، كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة.

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تشكيل المنتخب الأولمبى المتوقع فى نصف نهائى بطولة افريقيا تحت 23 عامًا

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب المصرى الاوليمبى على الاعتماد على القوة الضاربة لمنتخب مصر فى مباراته أمام غينيا، لتحقيق الفوز، وضرب عصفورين بفوز واحد، اولها الصعود لنهائى البطولة، التي يطمح في الفوز بلقبها الذى يحمله، وثانيًا التأهل للمشاركة فى أولمبياد باريس والمقرر لها صيف العام القادم.

تشكيل المنتخب الأولمبى المتوقع أمام غينيا

  • حراسة المرمى: حمزة علاء.
  • خط الدفاع: محمد طارق - محمد مغربي - حسام عبد المجيد - محمد حاتم سكر.
  • خط الوسط: محمود جهاد - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر.
  • الهجوم: أحمد عاطف قطة - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

وتصعد المنتخبات الثلاثة الأولى فى البطولة الافريقية مباشرًا لاولمبياد باريس 2024، فيما يلعب المنتخب صاحب المركز الرابع مع نظيره فى قارة اسيا.

تشكيل المنتخب الأولمبى المتوقع أمام غينيا موعد مباراة المنتخب الاولمبى وغينيا نصف نهائى بطولة افريقيا مجموعة قنوات بي ان سبورت اولمبياد باريس 2024

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